Вратарь «Сахалинца» Вячеслав Григорян в настоящий момент находится на просмотре в ярославском «Шиннике». Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

В сезоне 2023/2024 Григорян провёл во Второй лиге 14 матчей. В них голкипер 24-летний голкипер пропустил 17 голов.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Вячеслава Григоряна в 125 тысяч евро.

Стоит сказать, что сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» является информационным партнёром «Шинника». После первой части сезона ярославская команда занимает 13-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги – второго по рангу футбольного дивизиона России.