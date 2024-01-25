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Баста объявил, что СКА Ростов-на-Дону переходит из Второй лиги в Медиалигу официально

25 Января 2024 • 11:10 Комментировать

Известный исполнитель Баста (Василий Вакуленко) сообщил, что команда СКА Ростов-на-Дону, владельцем которой он является, прекращает своё выступление во Второй лиге и переходит в Медиалигу.

Певец отметил, что это связано с тем, что финансовые требования в профессиональном футболе заметно выросли, а поддержки спонсоров стало гораздо меньше, именно поэтому и было принято такое решение

«Вернуться во второй дивизион мы можем, когда угодно, а вот попробовать себя в новом формате - это вызов», - говорится в видео Басты, которое было опубликовано в официальном телеграм-канале.

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Евро-Футбол.Ру,
Ска Ростов-На-Дону Баста
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