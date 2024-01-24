Ботнарь может вернуться в «Торпедо»

Голкипер Виталий Ботнарь может вернуться в московское «Торпедо».

Как сообщает Metaratings, сейчас «автозаводцы» ищут голкипера и активно ведут переговоры с «Пари НН» о потенциальном переходе 22-летнего Ботнаря. Ботнарь является резервным голкипером «горожан» - в этом сезоне в его активе всего лишь четыре выхода на поле и все – в Кубке России.

Ботнарь выступал в «Торпедо» совсем недавно – в сезоне-2021/22. Тогда его команда под руководством Александра Бородюка стала чемпионом Первой лиги.

Отмечается, что до Ботнаря в «Торпедо» рассматривали кандидатуру Давида Волка из махачкалинского «Динамо». Но недавно голкипер переподписал контракт с динамовцами.