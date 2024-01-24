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Мелбет-Первая лига

«Химки» перехватили опорника у лидера Первой лиги

24 Января 2024 • 17:27 Комментировать

Подмосковные «Химки» заключили контракт на 3,5 года с Самину Абдуллахи, сообщает в своём телеграм-канале журналист Сергей Ильёв. Это опорный полузащитник, который первую часть текущего сезона Мелбет-Первой лиги провёл в махачкалинском «Динамо», лидере первенства.

В активе Абдуллахи два забитых гола и три голевые передачи в рамках 19 сыгранных встреч. Официально о переходе 23-летнего нигерийца химчане ещё не сообщали. Трансфер игрока у махачкалинцев выкупили его представители.

Напомним, что «Химки» всего лишь на один балл в турнирной таблице отстают от «Динамо». Динамовцы располагаются на первой строчке с 37 очками, а «Химки» на второй с 36 баллами.

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Химки Динамо Махачкала трансферы футбола - зима 2024 Самину Абдуллахи ещё теги
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