Агент Кокорина не исключил переход нападающего в махачкалинское «Динамо»

Тимофей Бердышев, агент нападающего «Ариса» Александра Кокорина, прокомментировал информацию о возможном переходе 32-летнего футболиста в махачкалинское «Динамо».

Напомним, ранее генеральный директор дагестанского клуба Шамиль Газизов допустил приглашение Кокорина в случае выхода команды в РПЛ.

«Если нам поступит предложение и оно всех устроит, то мы с Сашей, как минимум, рассмотрим его. Пока предложение от махачкалинского «Динамо» нам не поступало, поэтому я не вижу смысла это обсуждать», — цитирует Бердышева «Чемпионат».

В текущем сезоне Кокорин провёл за «Арис» 18 матчей, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает бывшего нападающего сборной России в 1 миллион евро.

Отметим, что после 20 туров Мелбет-Первой лиги махачкалинское «Динамо» возглавляет турнирную таблицу, имея в своём активе 37 набранных очков.