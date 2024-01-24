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Мелбет-Первая лига

Агент Кокорина не исключил переход нападающего в махачкалинское «Динамо»

24 Января 2024 • 16:51 Комментировать
Этникос Ахна
...
Арис Лимасол
28.01 20:00

Тимофей Бердышев, агент нападающего «Ариса» Александра Кокорина, прокомментировал информацию о возможном переходе 32-летнего футболиста в махачкалинское «Динамо».

Напомним, ранее генеральный директор дагестанского клуба Шамиль Газизов допустил приглашение Кокорина в случае выхода команды в РПЛ.

«Если нам поступит предложение и оно всех устроит, то мы с Сашей, как минимум, рассмотрим его. Пока предложение от махачкалинского «Динамо» нам не поступало, поэтому я не вижу смысла это обсуждать», — цитирует Бердышева «Чемпионат».

В текущем сезоне Кокорин провёл за «Арис» 18 матчей, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает бывшего нападающего сборной России в 1 миллион евро.

Отметим, что после 20 туров Мелбет-Первой лиги махачкалинское «Динамо» возглавляет турнирную таблицу, имея в своём активе 37 набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Кокорин Тимофей Бердышев Динамо Махачкала арис лимасол ещё теги

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