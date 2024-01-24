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Мелбет-Первая лига

Бывший игрок «Локомотива» Зинович перешёл в махачкалинское «Динамо» официально

24 Января 2024 • 14:46 Комментировать
Сокол
...
Динамо Махачкала
03.03 18:00

Бывший полузащитник «Локомотива» Кирилл Зинович перешёл в махачкалинское «Динамо» на правах свободного агента. Об этом сообщила пресс-служба дагестанского клуба.

В прошлом сезоне 20-летний футболист выступал за вторую команду португальского клуба «Витория Гимарайнш», а до этого Зинович защищал цвета московского «Локомотива» и «Минска». В составе «железнодорожников» полузащитник провёл пять матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями.

Напомним, после 20 туров Мелбет-Первой лиги махачкалинское «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице, опережая своего ближайшего преследователя «Химки» на одно очко.  

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