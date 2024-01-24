Тренер «Торпедо» Кононов: «Мы не дадим футболистам почивать на лаврах»

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов, возглавивший московскую команду по ходу текущего месяца, рассказал о целях «автозаводцев» на весеннюю часть Мелбет-Первой лиги.

Специалист отметил, что перед клубом стоят большие задачи, поэтому футболистам необходимо серьёзно отнестись к работе на зимних сборах.

«Мы не будем ни для кого делать никаких поблажек. Задачи перед нами стоят большие, все прекрасно это понимают. Тем футболистам, которые сейчас у нас на контрактах, мы не дадим почивать на лаврах», — цитирует Кононова «Матч ТВ».

После 20 туров Мелбет-Первой лиги «Торпедо» занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 27 набранных очков. До конца турнира командам осталось провести по 14 матчей.