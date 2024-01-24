Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

Тренер «Торпедо» Кононов: «Мы не дадим футболистам почивать на лаврах»

24 Января 2024 • 09:51 Комментировать
Енисей
...
Торпедо Москва
03.03 18:00

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов, возглавивший московскую команду по ходу текущего месяца, рассказал о целях «автозаводцев» на весеннюю часть Мелбет-Первой лиги.

Специалист отметил, что перед клубом стоят большие задачи, поэтому футболистам необходимо серьёзно отнестись к работе на зимних сборах.

«Мы не будем ни для кого делать никаких поблажек. Задачи перед нами стоят большие, все прекрасно это понимают. Тем футболистам, которые сейчас у нас на контрактах, мы не дадим почивать на лаврах», — цитирует Кононова «Матч ТВ».

После 20 туров Мелбет-Первой лиги «Торпедо» занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 27 набранных очков. До конца турнира командам осталось провести по 14 матчей.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Олег Кононов

Новости по матчу

22 Января
16:27
Тихонов — о Мелбет-Первой лиге: «Даже с командами из нижней части таблицы всегда тяжело играть»
19 Января
14:29
Тихонов: «В Мелбет-Первой лиге выделяются «Химки» и «Акрон»
17 Января
16:52
Наумов: «Кононов слишком мягкий для российского футбола»
16:25
Ещенко: «Время покажет, сможет ли Кононов справиться в «Торпедо» 1
13:20
Геркус: «Сложно сказать, справится ли Кононов в «Торпедо»
13:11
Кавазашвили: «У меня есть надежда на то, что Кононов сумеет поставить «Торпедо» хорошую и зрелищную игру» 2
11:44
Горлов — о перспективах «Торпедо»: «Было очевидно, что попадём в четвёрку, а что будет сейчас — не знаю»
10:17
Горлов: «Полон энергии и открыт для предложений»
09:48
Горлов: «Никаких обид на «Торпедо» нет»
26 Декабря
12:16
В «Торпедо» не стали исключать возможное назначение Василенко главным тренером команды
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЕНИСЕЙ ТОРПЕДО МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Моуринью прибыл в Барселону и ответил улыбкой на вопрос о смене Хави «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс ​Роналду: «Я лучший бомбардир в истории, поэтому 900 голов или 1000 – одно и то же» Защитник «Ливерпуля» Александер-Арнольд назвал самого сильного игрока, против которого ему приходилось выходить на поле ​Назван возможный следующий тренер «Барселоны» 20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге ​В АПЛ судья допустил грубую ошибку против «Ливерпуля» «Интер» предложил «Манчестер Юнайтед» обменяться игроками, англичане уже ответили Эрнесто Вальверде назвал главного фаворита Кубка Испании Нулевые Месси и Суарес, скандальные ВАРы «Реала» и взлетающий «Ювентус»
«Реал» - «Альмерия»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс Роналду занял седьмое место в рейтинге самых ненавистных людей в футболе 20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге «Барселона» лишь перед финальным свистком вырвала победу в игре с «Бетисом» Парад ошибок, овертайм и состоявшаяся месть: «Атлетико» выиграл в дерби Мадрида и выбил «Реал» из Кубка Испании «Барселона» добыла волевую победу над «Унионистасом» Как ФИФА обесценила свою награду лучшему игроку «Бетис» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 «Барселона» готова позвать Моуринью
Спортивные новости
«Спартак» уверенно переиграл «Динамо» в матче КХЛ Рублёв в трёх сетах уступил Синнеру в четвертьфинале Australian Open Соболенко разгромила Крейчикову и вышла в полуфинал Australian Open Джокович обыграл Фрица и вышел в полуфинал Australian Open Алькарас разгромил Кецмановича на пути в четвертьфинал Australian Open Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 24 Января
09:51 · Россия. Мелбет-Первая лига
Тренер «Торпедо» Кононов: «Мы не дадим футболистам почивать на лаврах»
23 Января
20:54 · Россия. Премьер-лига
В «Родине» рассказали, где клуб может играть в случае выхода в РПЛ
20:06 · Россия. Премьер-лига
Матч «Торпедо» и ЦСКА перенесён на другое время официально
18:08 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» проиграл клубу Первой лиги
16:08 · Россия. Премьер-лига
Газизов: «Мусаев интересен махачкалинскому «Динамо», но это ни о чём не говорит»
14:01 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» потерял нападающего до конца сезона
13:55 · Россия. Премьер-лига
Чавара возвращается в «Рубин», «СКА-Хабаровск» досрочно завершил аренду
13:03 · Россия. Премьер-лига
«Шинник» арендовал игрока у «Зенита» эксклюзив
22 Января
17:07 · Россия. Мелбет-Первая лига
Стало известно, будут ли «Химки» покупать нового вратаря
16:27 · Россия. Мелбет-Первая лига
Тихонов — о Мелбет-Первой лиге: «Даже с командами из нижней части таблицы всегда тяжело играть»
13:49 · Россия. Мелбет-Первая лига
Зуев: «Остались тёплые воспоминания от пребывания в ИМТ»
13:41 · Россия. Мелбет-Первая лига
Зуев: «Переговоры с «Арсеналом» прошли за один день»
21 Января
18:23 · Россия. Мелбет-Первая лига
Жоаозиньо готов играть в «Торпедо» Кононова
12:56 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Зенита» Скроботов тренировался с «Шинником» 1 эксклюзив
10:20 · Россия. Мелбет-Первая лига
Агент Окоронкво: «Джонатан останется в «Арсенале» до конца сезона»
Все новости
Рекомендуем