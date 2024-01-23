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«СКА-Хабаровск» потерял нападающего до конца сезона

23 Января 2024 • 14:01 Комментировать
Волгарь
...
СКА-Хабаровск
03.03 18:00

«СКА-Хабаровск» столкнулся с неприятной кадровой проблемой. Официальный сайт клуба сообщил о том, что нападающий Максим Кутовой выбыл из строя до конца нынешнего сезона из-за травмы.

22-летний форвард получил разрыв передней крестообразной связки колена. Это означает, что футболист пробудет вне игры 6-8 месяцев. Вероятно, россиянин даже не успеет восстановиться к старту следующего сезона.

В этом розыгрыше Первой лиги Кутовой отметился одним голом в девяти матчах. В августе 2023 года нападающий перешёл в «СКА-Хабаровск» из «Краснодара» за 80 тысяч евро.

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» является информационным партнёром футбольного клуба «СКА-Хабаровск».

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Евро-Футбол.Ру,
СКА-Хабаровск Максим Кутовой

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