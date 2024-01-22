Стало известно, будут ли «Химки» покупать нового вратаря

Тренер вратарей подмосковных «Химок» Алексей Ботвиньев рассказал, будет ли клуб подписывать нового голкипера в зимнее трансферное окно.

«Вести Подмосковья» передают слова тренера, который заявил, что на данный момент в «Химках» серьёзная конкуренция на вратарской позиции, ведь Игорь Обухов и Антон Митрюшкин находятся в неплохой форме. Ботвиньев признался, что не знает, кто будет основным вратарем команды весной, но отметил, что выбор будет сделать в пользу того, кто надежно сыграет в товарищеских матчах на сборах.

«Химки» ушли на зимний перерыв на второй позиции в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, сумев набрать 36 очков в 20 турах.