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Мелбет-Первая лига

Стало известно, будут ли «Химки» покупать нового вратаря

22 Января 2024 • 17:07 Комментировать

Тренер вратарей подмосковных «Химок» Алексей Ботвиньев рассказал, будет ли клуб подписывать нового голкипера в зимнее трансферное окно.

«Вести Подмосковья» передают слова тренера, который заявил, что на данный момент в «Химках» серьёзная конкуренция на вратарской позиции, ведь Игорь Обухов и Антон Митрюшкин находятся в неплохой форме. Ботвиньев признался, что не знает, кто будет основным вратарем команды весной, но отметил, что выбор будет сделать в пользу того, кто надежно сыграет в товарищеских матчах на сборах.

«Химки» ушли на зимний перерыв на второй позиции в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, сумев набрать 36 очков в 20 турах.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Алексей Ботвиньев Антон Митрюшкин Игорь Обухов ещё теги
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