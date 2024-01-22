Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

Тихонов — о Мелбет-Первой лиге: «Даже с командами из нижней части таблицы всегда тяжело играть»

22 Января 2024 • 16:27 Комментировать
Енисей
...
Торпедо Москва
03.03 18:00

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов, возглавивший красноярскую команду по ходу текущего месяца, поделился мнением об уровне Мелбет-Первой лиги.

По мнению Тихонова, второй по значимости дивизион российского футбола отличается тем, что там даже команды из нижней части турнирной таблицы способны навязать серьёзную борьбу лидерам.

«Мелбет-Первая лига всегда отличалась тем, что даже с командами из нижней части таблицы всегда тяжело играть. Есть команды, у которых мастерство футболистов чуть выше, а есть примерно одинаковые по уровню. Иногда в матчах на первый план выходит везение, а потом командная игра», — приводит слова Тихонова «РБ Спорт».

После 20 туров текущего розыгрыша Мелбет-Первой лиги «Енисей» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 24 очка. От второго места, дающего право напрямую выйти в РПЛ, команда из Красноярска отстаёт на 12 баллов.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Андрей Тихонов Енисей

Новости по матчу

19 Января
14:29
Тихонов: «В Мелбет-Первой лиге выделяются «Химки» и «Акрон»
17 Января
16:52
Наумов: «Кононов слишком мягкий для российского футбола»
16:25
Ещенко: «Время покажет, сможет ли Кононов справиться в «Торпедо» 1
13:20
Геркус: «Сложно сказать, справится ли Кононов в «Торпедо»
13:11
Кавазашвили: «У меня есть надежда на то, что Кононов сумеет поставить «Торпедо» хорошую и зрелищную игру» 2
11:44
Горлов — о перспективах «Торпедо»: «Было очевидно, что попадём в четвёрку, а что будет сейчас — не знаю»
10:17
Горлов: «Полон энергии и открыт для предложений»
09:48
Горлов: «Никаких обид на «Торпедо» нет»
26 Декабря
12:16
В «Торпедо» не стали исключать возможное назначение Василенко главным тренером команды
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЕНИСЕЙ ТОРПЕДО МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Роналду: «Мне скоро 39, а я обошёл по голам такого молодого зверя, как Холанн» «Реал» решил судьбу Модрича ​Роналду выделил топ-команду Европы, игра которой ему нравится Моуринью прибыл в Барселону и ответил улыбкой на вопрос о смене Хави Роналду ответил, когда завершит карьеру Анчелотти: «Последний разговор с Винисиусом закончился тем, что он оформил хет-трик в ворота «Барселоны» Топ-5 самых дорогих игроков чемпионата Англии «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс Невероятный Роналду выиграл три индивидуальные награды Стало известно, как долго не сможет играть Салах
«Реал» - «Альмерия»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс Месси признан лучшим игроком ФИФА в 2023 году Роналду занял седьмое место в рейтинге самых ненавистных людей в футболе Игрок «Барселоны» – о Винисиусе: «Пусть только подойдёт ко мне, я его сломаю» ​Это позорище: За что Месси признали лучшим игроком года «Барселона» добыла волевую победу над «Унионистасом» Как ФИФА обесценила свою награду лучшему игроку «Барселона» лишь перед финальным свистком вырвала победу в игре с «Бетисом» Парад ошибок, овертайм и состоявшаяся месть: «Атлетико» выиграл в дерби Мадрида и выбил «Реал» из Кубка Испании
Спортивные новости
Алькарас разгромил Кецмановича на пути в четвертьфинал Australian Open Калинская пробилась в 1/4 финала Australian Open Медведев справился с Боржесом и вышел в 1/4 финала Australian Open «Ак Барс» по буллитам одолел «Спартак» «Локомотив» разобрался с «Авангардом» в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 22 Января
17:07 · Россия. Мелбет-Первая лига
Стало известно, будут ли «Химки» покупать нового вратаря
16:27 · Россия. Мелбет-Первая лига
Тихонов — о Мелбет-Первой лиге: «Даже с командами из нижней части таблицы всегда тяжело играть»
13:49 · Россия. Мелбет-Первая лига
Зуев: «Остались тёплые воспоминания от пребывания в ИМТ»
13:41 · Россия. Мелбет-Первая лига
Зуев: «Переговоры с «Арсеналом» прошли за один день»
21 Января
18:23 · Россия. Мелбет-Первая лига
Жоаозиньо готов играть в «Торпедо» Кононова
12:56 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Зенита» Скроботов тренировался с «Шинником» эксклюзив
10:20 · Россия. Мелбет-Первая лига
Агент Окоронкво: «Джонатан останется в «Арсенале» до конца сезона»
20 Января
14:13 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, получал ли Луценко предложения от других клубов эксклюзив
19 Января
21:25 · Россия. Премьер-лига
Легионер назвал главное отличие РПЛ от Первой лиги
19:55 · Россия. Премьер-лига
Источник: «Коновалов присоединился к «СКА-Хабаровску»
18:43 · Россия. Мелбет-Первая лига
Махачкалинское «Динамо» продлило контракт с Волком официально
16:46 · Россия. Мелбет-Первая лига
Главный тренер «Химок» Талалаев: «Мы ждём лучшего бомбардира одного из чемпионатов»
14:29 · Россия. Мелбет-Первая лига
Тихонов: «В Мелбет-Первой лиге выделяются «Химки» и «Акрон»
11:45 · Россия. Премьер-лига
В «Урале» опровергли информацию об интересе клуба к вратарю «СКА-Хабаровска»
18 Января
21:57 · Россия. Премьер-лига
В «Пари НН» не подтвердили переход Царукяна
Все новости
Рекомендуем