Тихонов — о Мелбет-Первой лиге: «Даже с командами из нижней части таблицы всегда тяжело играть»

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов, возглавивший красноярскую команду по ходу текущего месяца, поделился мнением об уровне Мелбет-Первой лиги.

По мнению Тихонова, второй по значимости дивизион российского футбола отличается тем, что там даже команды из нижней части турнирной таблицы способны навязать серьёзную борьбу лидерам.

«Мелбет-Первая лига всегда отличалась тем, что даже с командами из нижней части таблицы всегда тяжело играть. Есть команды, у которых мастерство футболистов чуть выше, а есть примерно одинаковые по уровню. Иногда в матчах на первый план выходит везение, а потом командная игра», — приводит слова Тихонова «РБ Спорт».

После 20 туров текущего розыгрыша Мелбет-Первой лиги «Енисей» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 24 очка. От второго места, дающего право напрямую выйти в РПЛ, команда из Красноярска отстаёт на 12 баллов.