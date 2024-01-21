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Жоаозиньо готов играть в «Торпедо» Кононова

21 Января 2024 • 18:23 Комментировать

Бывший футболист «Краснодара» Жоаозиньо оценил возможность перехода в московское «Торпедо».

«Я пошёл бы в «Торпедо» к Олегу Кононову. Почему бы и нет? Он меня знает хорошо как игрока, я его — как тренера», — рассказал игрок в интервью «Чемпионату».

Жоаозиньо и Кононов работали вместе в «Краснодаре» несколько лет до ухода специалиста из команды в 2017 году. Олег Кононов сменил Артёма Горлова на посту главного тренера стлоичного «Торпедо», а Жоаозиньо выступает за «Новоризонтино» во втором дивизионе Бразилии.

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