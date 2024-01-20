Бывший полузащитник махачкалинского «Динамо» Самину Абдуллахи нашёл себе новый клуб.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», Абдуллахи готовится к возобновлению сезона вместе с подмосковными «Химками».

На данный момент 23-летний нигерийский футболист является свободным агентом. Первую половину сезона Абдуллахи провел в махачкалинском «Динамо», за который сыграл в 19 матчах Мелбет-Первой лиги, забил два мяча и стал автором трех результативных передач.

После 20 туров «Динамо» возглавляет турнирную таблицу второго по значимости российского дивизиона, а «Химки» идут на второй строчке, отставая от лидера на одно очко.