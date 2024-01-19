Давид Волк переподписал свой контракт с махачкалинским «Динамо». Теперь трудовое соглашение 22-летнего голкипера с клубом действует до лета 2026 года, сообщает пресс-служба динамовцев.

Молодой голкипер присоединился к «Динамо» год назад. Дебютировал за клуб он в стартовом матче нынешнего сезона, в рамках которого динамовцы уступили «Торпедо» в Москве (0:2).

Всего Волк провел за «Динамо» в Мелбет-Первой лиге 19 игр, сыграв 11 «сухих» матчей – это самый лучший на данный момент показатель в лиге.

«Динамо» с 37 баллами возглавляет турнирную таблицу первенства на момент зимней паузы.