Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

Махачкалинское «Динамо» продлило контракт с Волком официально

19 Января 2024 • 18:43 Комментировать

Давид Волк переподписал свой контракт с махачкалинским «Динамо». Теперь трудовое соглашение 22-летнего голкипера с клубом действует до лета 2026 года, сообщает пресс-служба динамовцев.

Молодой голкипер присоединился к «Динамо» год назад. Дебютировал за клуб он в стартовом матче нынешнего сезона, в рамках которого динамовцы уступили «Торпедо» в Москве (0:2).

Всего Волк провел за «Динамо» в Мелбет-Первой лиге 19 игр, сыграв 11 «сухих» матчей – это самый лучший на данный момент показатель в лиге.

«Динамо» с 37 баллами возглавляет турнирную таблицу первенства на момент зимней паузы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Махачкала Давид Волк
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«У меня всё болело»: Ванда Нара рассказала о первой ночи с Икарди В «Спартаке» решили, что сделают с Джикией ​Стало известно, какую зарплату «Спартак» готов предложить Джикии На Моуринью уже появился претендент Наставник «Жироны» Мичел сменит Хави на посту главного тренера «Барселоны» «Ливерпуль» может продать Салаха за большие деньги - назван клуб ​Анчелотти рассказал, какие футболисты «Реала» не сыграют с «Атлетико» «Время летит»: Моуринью поделился архивным фото с Гвардиолой «Манчестер Юнайтед» готовит четыре трансфера «Реал» хочет подписать Холанна по схеме трансфера Беллингема
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 Хет-трик Винисиуса и удаление Араухо: «Реал» разорвал «Барселону», завоевав Суперкубок Испании Месси признан лучшим игроком ФИФА в 2023 году Игрок «Барселоны» – о Винисиусе: «Пусть только подойдёт ко мне, я его сломаю» ​Это позорище: За что Месси признали лучшим игроком года Россию могут допустить к международным соревнованиям в следующем сезоне «Барселона» добыла волевую победу над «Унионистасом» Как ФИФА обесценила свою награду лучшему игроку Парад ошибок, овертайм и состоявшаяся месть: «Атлетико» выиграл в дерби Мадрида и выбил «Реал» из Кубка Испании «Барселона» готова позвать Моуринью
Спортивные новости
Рублёв в трёх сетах разобрался с Кордой и вышел в 1/8 финала Australian Open Джокович без проблем вышел в четвёртый круг Australian Open Джоковичу покорился очередной невероятный рекорд «Вашингтон» обыграл «Сент-Луис», Овечкин отметился ассистом Медведев, проигрывая 0:2 по сетам, победил Руусувуори и пробился в третий круг Australian Open Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Января
18:43 · Россия. Мелбет-Первая лига
Махачкалинское «Динамо» продлило контракт с Волком официально
16:46 · Россия. Мелбет-Первая лига
Главный тренер «Химок» Талалаев: «Мы ждём лучшего бомбардира одного из чемпионатов»
14:29 · Россия. Мелбет-Первая лига
Тихонов: «В Мелбет-Первой лиге выделяются «Химки» и «Акрон»
11:45 · Россия. Премьер-лига
В «Урале» опровергли информацию об интересе клуба к вратарю «СКА-Хабаровска»
18 Января
21:57 · Россия. Премьер-лига
В «Пари НН» не подтвердили переход Царукяна
21:33 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» в пятницу объявит о переходе Царукяна
21:12 · Россия. Премьер-лига
«Химки» могут подписать игрока сборной России
21:03 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» предложил своего хавбека нескольким клубам РПЛ слухи
18:35 · Россия. Премьер-лига
В бывшем сербском клубе Зуева прокомментировали уход игрока
17:24 · Россия. Мелбет-Первая лига
Сторожук продлил договор с тульским «Арсеналом» официально
15:39 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Рубина» Коновалов перейдёт в «СКА-Хабаровск»
15:24 · Россия. Мелбет-Первая лига
​«Я трубку не брал»: Александр Мостовой не поговорил с «Енисеем» 2
17 Января
21:27 · Россия. Мелбет-Первая лига
В «Торпедо» не рассматривали Зырянова в качестве главного тренера
20:42 · Россия. Мелбет-Первая лига
В «Торпедо» представили тренерский штаб Кононова официально
20:29 · Россия. Мелбет-Первая лига
В «Торпедо» представили 28-летнего спортивного директора официально
Все новости
Рекомендуем