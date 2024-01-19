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Мелбет-Первая лига

Главный тренер «Химок» Талалаев: «Мы ждём лучшего бомбардира одного из чемпионатов»

19 Января 2024 • 16:46 Комментировать
Химки
...
Тюмень
03.03 18:00

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев сообщил, что в настоящий момент клуб работает над подписанием нападающего, являющегося лучшим бомбардиром одного из чемпионатов.

«Мы ждём форварда. Лучшего бомбардира одного из чемпионатов. Как только мы подпишем контракт, вы об этом обязательно узнаете», — приводят слова Талалаева «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу подмосковного клуба.

После 20 туров Мелбет-Первой лиги «Химки» расположились на втором месте в турнирной таблице. От лидирующего махачкалинского «Динамо» «красно-чёрные» отстают на одно очко.

Отметим, что на сегодняшний день лучшим бомбардиром «Химок» является 24-летний нападающий Александр Руденко, забивший семь голов в 18 матчах.

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