Тихонов: «В Мелбет-Первой лиге выделяются «Химки» и «Акрон»

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов поделился мнением об уровне Мелбет-Первой лиги.

По мнению специалиста, в Мелбет-Первой лиге много сложных матчей, а сильнейшими командами турнира являются «Химки» и «Акрон».

«В ней много футболистов, которые играли в РПЛ, это говорит об опыте и мастерстве. Если взять тех, кто ниже первой четвёрки, то плюс-минус команды одного уровня.

Лучшая команда? «Химки», «Акрон» выделяются», — цитирует Тихонова «РБ Спорт».

После 20 туров Мелбет-Первой лиги «Енисей» Тихонова занимает 10-е место в турнирной таблице, отставая от третьего «Акрона» на 11 очков. «Химки», в свою очередь, располагаются на второй строчке.