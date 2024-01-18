Российский тренер Александр Сторожук, который возглавляет «Арсенал», продлил трудовое соглашение с клубом. Об этом сообщает пресс-служба туляков.

Новый контракт 42-летнего специалиста с «Арсеналом» рассчитан до лета 2026 года.

«Хочу поблагодарить клуб за оказанное мне доверие. У нас впереди еще много работы. Уверен, что вместе мы сможем решить поставленные перед нами задачи и продолжим радовать болельщиков», — цитирует Сторожука пресс-служба тульского коллектива.

Стоит сказать, что Сторожук является наставником «Арсенала» с января прошлого года, куда он перешёл из второй команды «Краснодара».

На данный момент «Арсенал» находится на пятой позиции в Мелбет-Первой лиге, сумев в 20 встречах заработать 35 баллов. Столько же очков у «Тюмени» (4-е место) и «Акрона» (3-е место), которые опережают туляков по дополнительным показателям.