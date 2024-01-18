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​«Я трубку не брал»: Александр Мостовой не поговорил с «Енисеем»

18 Января 2024 • 15:24 Комментировать (2)

Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой мог возглавить «Енисей», однако конкретного разговора между ним и клубом не состоялось. Об этом рассказал сам 55-летний специалист, желающий начать тренерскую карьеру.

«С «Енисеем» не было разговоров. Был звонок, в котором они сказали: «Хотим поговорить». Мы так и не поговорили. Я трубку не брал, не могу же всё время трубку брать, мне тысяча человек звонит. Пишите сообщения, если что», - цитирует Мостового сайт «Матч ТВ».

Как известно, главным тренером «Енисея» недавно был назначен Андрей Тихонов, который в своё время уже работал с командой. На текущий момент красноярцы располагаются на десятой позиции в турнирной таблице второго по рангу футбольного дивизиона России.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Мостовой Енисей
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Комментарии (2) Все комментарии
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TEREX
18 Января 2024 в 15:46
тююю...а чЁ у царя дажы сикритаршы нету на званки атвичать..)) вдрух важный званок ис риала или мансити прапустиш..))
ингерман
18 Января 2024 в 15:31
ай мне тыщу челавек званит.. мастак нонче наросхват.. скора с эуропы начнуц названивать.. А-ха-ха-ха! )))
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