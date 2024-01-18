​«Я трубку не брал»: Александр Мостовой не поговорил с «Енисеем»

Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой мог возглавить «Енисей», однако конкретного разговора между ним и клубом не состоялось. Об этом рассказал сам 55-летний специалист, желающий начать тренерскую карьеру.

«С «Енисеем» не было разговоров. Был звонок, в котором они сказали: «Хотим поговорить». Мы так и не поговорили. Я трубку не брал, не могу же всё время трубку брать, мне тысяча человек звонит. Пишите сообщения, если что», - цитирует Мостового сайт «Матч ТВ».

Как известно, главным тренером «Енисея» недавно был назначен Андрей Тихонов, который в своё время уже работал с командой. На текущий момент красноярцы располагаются на десятой позиции в турнирной таблице второго по рангу футбольного дивизиона России.