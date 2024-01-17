Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

В «Торпедо» не рассматривали Зырянова в качестве главного тренера

17 Января 2024 • 21:27 Комментировать

Бывший тренер новороссийского «Черноморца» Константин Зырянов вряд ли бы возглавил «Торпедо».

Как сообщает портал «Спорт День за Днём», в столичном клубе не рассматривали бывшего игрока сборной России в качестве главного тренера на замену Артёму Горлову. А сегодня «чёрно-белые» официально представили нового наставника – это Олег Кононов, имеющий опыт работы в Премьер-лиге.

Напомним, что Зырянов провёл в «Торпедо» шесть лет игровой карьеры. В 2000 году уроженец Перми перебрался в московский клуб из набирающего мощь «Амкара» и ушёл из команды лишь в 2006 году – в питерский «Зенит», где спустя 11 лет окончательно завершил карьеру футболиста, переходя в тренерское дело.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Константин Зырянов
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Стало известно, что Левандовски сказал Винисиусу перед пенальти Роналду выложил пост после победы Месси в номинации The Best Месси отказался посещать церемонию награждения лучшего игрока года — известна причина Винисиус ответил на вопрос о трансферах Мбаппе и Холанна в «Реал» Отец Холанна ответил, перейдёт ли Эрлинг в «Реал» «Барселона» выбрала экстренную замену Хави ​«У меня всё болело»: Ванда Нара рассказала о первой ночи с Икарди ​Не Месси: Журналисты узнали, кто выиграл приз игроку года от ФИФА Легендарный Роналдо намекнул, куда перейдёт Мбаппе Двум клубам АПЛ грозит снятие очков
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 Хет-трик Винисиуса и удаление Араухо: «Реал» разорвал «Барселону», завоевав Суперкубок Испании «Барселона» затратила минимум усилий на «Осасуну» и в финале Суперкубка Испании сыграет против вымотанного «Реала» «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 Месси признан лучшим игроком ФИФА в 2023 году Игрок «Барселоны» – о Винисиусе: «Пусть только подойдёт ко мне, я его сломаю» ​Это позорище: За что Месси признали лучшим игроком года Россию могут допустить к международным соревнованиям в следующем сезоне Как ФИФА обесценила свою награду лучшему игроку «Манчестер Сити» выжал на 90-й минуте волевую победу над «Ньюкаслом»
Спортивные новости
«Авангард» переиграл ЦСКА в матче КХЛ Джокович с трудом, но вышел в третий круг Australian Open Селиваненко прокомментировал поражение Павлюченковой на Australian Open Кожевников высказался о неудачной серии «Спартака» в КХЛ Журова прокомментировала решение ИИХФ о допуске Израиля к международным турнирам Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 17 Января
21:27 · Россия. Мелбет-Первая лига
В «Торпедо» не рассматривали Зырянова в качестве главного тренера
20:42 · Россия. Мелбет-Первая лига
В «Торпедо» представили тренерский штаб Кононова официально
20:29 · Россия. Мелбет-Первая лига
В «Торпедо» представили 28-летнего спортивного директора официально
19:24 · Россия. Мелбет-Первая лига
Кононов планирует, что «Торпедо» сыграет на сборах минимум 10 матчей
19:17 · Россия. Мелбет-Первая лига
Пименов верит, что Кононов вернёт «Торпедо» в РПЛ
18:27 · Россия. Мелбет-Первая лига
Сын Тихонова продолжит карьеру в «Енисее» официально
18:09 · Россия. Мелбет-Первая лига
Стал известен домашний стадион «Торпедо» на вторую половину сезона
18:03 · Россия. Мелбет-Первая лига
Тукманова не удивил приход Кононова в «Торпедо»
17:30 · Россия. Мелбет-Первая лига
Борис Игнатьев отреагировал на назначение Кононова главным тренером «Торпедо»
17:23 · Россия. Мелбет-Первая лига
Хавбек «Химок» перешёл в армянский клуб официально
16:52 · Россия. Мелбет-Первая лига
Наумов: «Кононов слишком мягкий для российского футбола»
16:25 · Россия. Мелбет-Первая лига
Ещенко: «Время покажет, сможет ли Кононов справиться в «Торпедо» 1
13:38 · Россия. Мелбет-Первая лига
Червиченко оценил назначение Кононова в «Торпедо»
13:20 · Россия. Мелбет-Первая лига
Геркус: «Сложно сказать, справится ли Кононов в «Торпедо»
13:15 · Россия. Мелбет-Первая лига
Кирьяков объяснил, почему «Торпедо» позвало Кононова
Все новости
Рекомендуем