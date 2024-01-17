В «Торпедо» не рассматривали Зырянова в качестве главного тренера

Бывший тренер новороссийского «Черноморца» Константин Зырянов вряд ли бы возглавил «Торпедо».

Как сообщает портал «Спорт День за Днём», в столичном клубе не рассматривали бывшего игрока сборной России в качестве главного тренера на замену Артёму Горлову. А сегодня «чёрно-белые» официально представили нового наставника – это Олег Кононов, имеющий опыт работы в Премьер-лиге.

Напомним, что Зырянов провёл в «Торпедо» шесть лет игровой карьеры. В 2000 году уроженец Перми перебрался в московский клуб из набирающего мощь «Амкара» и ушёл из команды лишь в 2006 году – в питерский «Зенит», где спустя 11 лет окончательно завершил карьеру футболиста, переходя в тренерское дело.