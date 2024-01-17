В московском «Торпедо» назвали специалистов, которые будут трудиться в тренерском штабе нового главного тренера «автозаводцев» Олега Кононова.

Так, вместе с Кононовым работать будут старший тренер Виталий Яцко, тренер Павел Кирильчик, тренер по физподготовке Павел Горяинов. Также на сборах в ОАЭ к команде присоединятся тренер вратарей Даниэл Тудор и два тренера по физподготовке.

Ранее сообщалось, что спортивным директором «Торпедо» стал 28-летний Дмитрий Рыскин. А на пост президента клуба с 17 января назначен Александр Волнушкин.

При Жозепе Клотете и Артёме Горлове «Торпедо» занимает лишь восьмое место турнирной таблицы Мелбет-Первой лиги.