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Мелбет-Первая лига

В «Торпедо» представили 28-летнего спортивного директора официально

17 Января 2024 • 20:29 Комментировать

В московском «Торпедо» новый спортивный директор. Как сообщает пресс-служба клуба Мелбет-Первой лиги, вакантную должность занял Дмитрий Рыскин. В прошлом сезоне 28-летний функционер занимал аналогичную должность в клубе Второй лиги – раменском «Сатурне».

Напомним, что сегодня «автозаводцы» представили нового главного тренера – это известный белорусский тренер Олег Кононов. Ранее эту должность занимал молодой российский тренер Артём Горлов.

Также у «Торпедо» сменился президент – вместо Ярослава Савина пост занял Александр Волнушкин.

«Торпедо» занимает восьмое место своего первенства, отставая от первой строчки на 10 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Дмитрий Рыскин
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