В московском «Торпедо» новый спортивный директор. Как сообщает пресс-служба клуба Мелбет-Первой лиги, вакантную должность занял Дмитрий Рыскин. В прошлом сезоне 28-летний функционер занимал аналогичную должность в клубе Второй лиги – раменском «Сатурне».

Напомним, что сегодня «автозаводцы» представили нового главного тренера – это известный белорусский тренер Олег Кононов. Ранее эту должность занимал молодой российский тренер Артём Горлов.

Также у «Торпедо» сменился президент – вместо Ярослава Савина пост занял Александр Волнушкин.

«Торпедо» занимает восьмое место своего первенства, отставая от первой строчки на 10 баллов.