Кононов планирует, что «Торпедо» сыграет на сборах минимум 10 матчей

В среду Олег Кононов официально вступил в должность нового главного тренера московского «Торпедо». Специалист объяснил, почему его новая команда этой зимой должна провести минимум 10 товарищеских встреч – и это до 23 февраля.

«В общей сложности мы должны сыграть не менее 10 матчей. В первых матчах футболисты будут проводить на поле по 30–45, максимум 60 минут. По мере приближения к чемпионату футболисты будут получать от 70 до 90 минут игрового времени», - цитирует слова Кононова пресс-служба «автозаводцев».

«Торпедо» прямо сейчас на 10 очков отстаёт от первого места в Мелбет-Первой лиге, занимая восьмое место турнирной таблицы.

Экс-тренер «Спартака» возглавил «Торпедо»