Пименов верит, что Кононов вернёт «Торпедо» в РПЛ

Бывший российский форвард Руслан Пименов оценил официальное назначение Олега Кононова в московское «Торпедо». Белорусский специалист сменил на посту Артёма Горлова. Пименов считает, что у известного тренера может получиться в новом клубе.

«Способен ли Кононов вывести «Торпедо» в премьер‑лигу? Он опытный тренер. Поэтому, думаю, он может это сделать», - рассуждает Пименов для «Матч ТВ».

Напомним, что «Торпедо» играло в РПЛ в прошлом сезоне, однако по его итогу московский клуб покинул элитный дивизион. Сейчас у «автозаводцев» лишь восьмое место турнирной таблицы Мелбет-Первой лиги, но впереди ещё 14 игр, чтобы всё изменить.