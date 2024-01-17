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Мелбет-Первая лига

Сын Тихонова продолжит карьеру в «Енисее» официально

17 Января 2024 • 18:27 Комментировать

В красноярском «Енисее» под руководством своего отца, легенды «Спартака» Андрея Тихонова будет играть его сын, Денис Тихонов, ранее выступавший в Москве за «Родину».

Как сообщает пресс-служба сибирского клуба, молодой 21-летний фланговый полузащитник подписал контракт до конца текущего сезона. Сыграть Денис может как на левом, так и на правом фланге.

Напомним, в январе «Енисей» официально объявил, что клуб возглавит Андрей Тихонов. Сибиряки после 20 матчей в Мелбет-Первой лиге идут лишь на 10-м месте турнирной таблицы с 24 баллами в копилке. Возглавлял команду в первой части сезона Эдуард Штейнбрехер.

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