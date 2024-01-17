Стал известен домашний стадион «Торпедо» на вторую половину сезона

Московское «Торпедо» во второй половине сезона Мелбет-Первой лиги продолжит играть свои домашние матчи в «Лужниках». Об этом рассказал Александр Волнушкин, новый президент клуба.

«Думаю, в «Лужниках». Аренда арены дороже, но она удобнее для болельщиков», - цитирует Волнушкина «Спорт-Экспресс».

На данный момент «Торпедо», которому пророчили борьбу за самые высокие места, идёт лишь на восьмом месте турнирной таблицы первенства с 27 набранными очками, а отставание от второго места составляет солидные девять баллов. Во второй части сезона москвичам осталось провести 14 матчей.