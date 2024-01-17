Тукманова не удивил приход Кононова в «Торпедо»

17 января столичное «Торпедо» официально возглавил знаменитый белорусский тренер Олег Кононов. Экс-президент «автозаводцев» Александр Тукманов оценил такой выбор руководства клуба.

«Даже не удивился. После моей работы в этом клубе там уже пятый новый руководитель клуба и третий собственник. Многовато. Все говорят о том, что они чтят традиции клуба, хотят его возродить. Но на самом деле это больше для прессы, чем для дела», - говорит Туманов для «Спорта День за Днём».

«Торпедо» на данный момент занимает восьмое место в Мелбет-Первой лиге и пока далеко находится от лидирующих позиций. В этом сезоне «чёрно-белыми» руководили уже два главных тренера – испанец Жозеп Клотет и молодой российский тренер Артём Горлов, покинувший свой пост во вторник.