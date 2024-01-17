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Мелбет-Первая лига

Борис Игнатьев отреагировал на назначение Кононова главным тренером «Торпедо»

17 Января 2024 • 17:30 Комментировать

Российский тренер Борис Игнатьев поделился мнением о назначении Олега Кононова новым главным тренером столичного «Торпедо».

«Кононов, наверное, заслуживает того, чтобы работать на таком уровне. Он себя проявил состоятельным и самостоятельным человеком, с творческими задатками. Другое дело, как у него пойдет», — приводит слова Игнатьева «Газета.Ру».

По мнению специалиста, те люди, которые сейчас руководят «Торпедо», не соответствуют задачам «Торпедо», ведь у них нет никакой стабильности в действиях.

По итогам первой части сезона «Торпедо» стало восьмым в Мелбет-Первой лиге, сумев набрать 27 очков в 20 поединках.

Напомним, последним местом работы 57-летнего Кононова был раменский «Сатурн», который он покинул прошлым летом. Ранее тренер работал в «Спартаке», «Краснодаре», тульском «Арсенале» и других клубах.

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Евро-Футбол.Ру,
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