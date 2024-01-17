Полузащитник Петрос Аветисян перебрался в команду «Арарат-Армения».

Как сообщают «Вести Подмосковья», 28-летний футболист проведёт остаток сезона в Армении на правах аренды.

28-летний Аветисян заключил контракт с «Химками» прошлым летом. За это время он принял участие в четырех матчах за основную команду и отметился одним забитым мячом.

Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, стоимость Аветисяна составляет 200 тысяч евро.

По итогам 20 сыгранных матчей «Химки» занимают второе место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, имея в своем активе 36 зачетных баллов.