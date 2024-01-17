Наумов: «Кононов слишком мягкий для российского футбола»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о назначении Олега Кононова на пост главного тренера «Торпедо».

Напомним, о назначении Кононова было объявлено сегодня, 17 января. Контракт 57-летнего специалиста с московским клубом рассчитан на 2,5 года.

Наумов усомнился в способности Кононова достичь быстрого результата в «Торпедо», так как для организации игры ему может потребоваться много времени.

«У него был неудачный опыт в других клубах. Кононов может быть слишком мягким для российского футбола. В отличие от него, такие тренеры как Вадим Евсеев или Сергей Кирьяков, известны своими мотивационными способностями и способны достичь быстрых результатов в сложных ситуациях, — цитирует Наумова «Матч ТВ».

На сегодняшний день «Торпедо», набравшее 27 очков в 20 матчах, занимает восьмое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги. Свой первый матч после зимнего перерыва «автозаводцы» проведут 3 марта против «Енисея».