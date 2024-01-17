Ещенко: «Время покажет, сможет ли Кононов справиться в «Торпедо»

Бывший игрок «Спартака» Андрей Ещенко высказался о назначении Олега Кононова на пост главного тренера «Торпедо».

«Время покажет, сможет ли Кононов справиться в «Торпедо». Клуб идёт в середине таблицы Мелбет-Первой лиги. Надо было что‑то менять, вот и решили пригласить Олега Кононова, хорошего специалиста», — цитирует Ещенко «Матч ТВ».

Напомним, ранее Кононов работал в тульском «Арсенале», «Ахмате», «Краснодаре» и московском «Спартаке».

После 20 туров Мелбет-Первой лиги «Торпедо» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 27 очков. От первой четвёрки «автозаводцы» отстают на восемь баллов.