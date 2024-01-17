Червиченко оценил назначение Кононова в «Торпедо»

Экс-президент столичного «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал назначение белорусского специалиста Олега Кононова на пост главного тренера московского «Торпедо».

«Кононов - противоречивая фигура. Как тренер неплохой, но характера не хватает. Надо смотреть на состав «Торпедо» и кем ему придётся управлять. Не исключено, что игроки смогут его передавить», - передает слова Червиченко «Чемпионат».

Напомним, что Кононов заключил с «автозаводцами» контракт на два с половиной года.

После 20 туров Мелбет-Первой лиги «Торпедо» набрало 27 баллов. Московская команда занимает восьмое место в турнирной таблице.