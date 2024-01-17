Геркус: «Сложно сказать, справится ли Кононов в «Торпедо»

Бывший президент «Торпедо» Илья Геркус поделился мнением о перспективах Олега Кононова на посту главного тренера московской команды.

Напомним, о назначении Кононова было объявлено сегодня, 17 января. На посту наставника «Торпедо» 57-летний специалист сменил Артёма Горлова.

«Сложно сказать, справится ли Кононов в «Торпедо». Шестой главный тренер за полтора года, четвёртый президент. Очевидно, что вокруг клуба высокая турбулентность и нет стабильности», — цитирует Геркуса «Матч ТВ».

После 20 туров Мелбет-Первой лиги «Торпедо» занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 27 набранных очков. До конца турнира командам осталось провести по 14 матчей.