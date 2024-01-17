Кирьяков объяснил, почему «Торпедо» позвало Кононова

Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков поделился мыслями о назначении Олега Кононова в московское «Торпедо». Белорусский специалист занял пост главного тренера «автозаводцев».

«У «Торпедо» есть всё для повышения в классе. Судя по всему, Кононова назначили с прицелом, что он решит эту задачу. Футболисты там подобраны достаточно хорошего уровня», - поведал эксперт в интервью Metaratings.ru.

В чемпионате России Кононов известен по работе в московском «Спартаке», «Краснодаре» и других клубах. Трудовое соглашение тренера с «Торпедо» рассчитано на два с половиной года.