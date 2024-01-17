Кавазашвили: «У меня есть надежда на то, что Кононов сумеет поставить «Торпедо» хорошую и зрелищную игру»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о назначении экс-наставника «красно-белых» Олега Кононова на пост главного тренера «Торпедо».

По мнению ветерана, 57-летний специалист способен добиться успеха в московском клубе, однако ему необходимо предоставить достаточное количество времени для работы.

«Олег Кононов – именитый тренер, у меня есть большая надежда на то, что он сумеет поставить «Торпедо» хорошую и зрелищную игру. Сразу золотых гор не будет, на это рассчитывать смешно и глупо, но надо дать Кононову работать и строить команду», — цитирует Кавазашвили «Матч ТВ».

После 20 туров Мелбет-Первой лиги «Торпедо», набравшее 27 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице. Свой первый матч в весенней части второго по значимости клубного турнира России «автозаводцы» проведут 3 марта против «Енисея».