Горлов — о перспективах «Торпедо»: «Было очевидно, что попадём в четвёрку, а что будет сейчас — не знаю»

Бывший главный тренер «Торпедо» Артём Горлов высказался о перспективах московской команды в нынешнем сезоне.

Напомним, что об уходе Горлова с поста наставника «автозаводцев» было объявлено вчера, 16 января. Новым главным тренером «Торпедо» стал Олег Кононов.

«Мы создали плацдарм для команды, выдержали трудный момент. «Торпедо» хорошо готово тактически, вектор развития был правильным. Было очевидно, что попадём в четвёрку, а что будет сейчас — не знаю», — цитирует Горлова «Чемпионат».

После 20 туров Мелбет-Первой лиги «Торпедо» занимает восьмое место в турнирной таблице, отставая от второй строчки, дающей право напрямую выйти в РПЛ, на девять очков.