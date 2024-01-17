Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

Экс-тренер «Спартака» возглавил «Торпедо» официально

17 Января 2024 • 11:14 Комментировать

Московское «Торпедо» отрапортовало о назначении нового главного тренера. Им стал 57-летний белорусский специалист Олег Кононов, известный в чемпионате России по работе в столичном «Спартаке». Трудовой договор рассчитан на два с половиной года.

«Приветствуем Олега Георгиевича и желаем успешной работы!» - говорится в сообщении клуба.

Кононов стал третьим наставником «Торпедо» по ходу нынешнего сезона. Ранее командой руководили испанец Пеп Клотет и Артём Горлов.

После 20 туров Мелбет-Первой лиги «автозаводцы» набрали 27 баллов. Московская команда располагается на восьмой строчке в турнирной таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Олег Кононов
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Стало известно, что Левандовски сказал Винисиусу перед пенальти Роналду выложил пост после победы Месси в номинации The Best Месси отказался посещать церемонию награждения лучшего игрока года — известна причина Винисиус ответил на вопрос о трансферах Мбаппе и Холанна в «Реал» Азар объяснил, почему Роналду сейчас лучше Месси ​Не Месси: Журналисты узнали, кто выиграл приз игроку года от ФИФА Двум клубам АПЛ грозит снятие очков Отец Холанна ответил, перейдёт ли Эрлинг в «Реал» Вальверде: «Хочу отдать должное игрокам «Барселоны» за их поведение после поражения» «Барселона» выбрала экстренную замену Хави
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 Хет-трик Винисиуса и удаление Араухо: «Реал» разорвал «Барселону», завоевав Суперкубок Испании «Барселона» затратила минимум усилий на «Осасуну» и в финале Суперкубка Испании сыграет против вымотанного «Реала» «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 Месси признан лучшим игроком ФИФА в 2023 году Игрок «Барселоны» – о Винисиусе: «Пусть только подойдёт ко мне, я его сломаю» ​Это позорище: За что Месси признали лучшим игроком года Россию могут допустить к международным соревнованиям в следующем сезоне «Манчестер Сити» выжал на 90-й минуте волевую победу над «Ньюкаслом» «Рома» уволила Моуринью
«Торпедо» победило «Металлург», команды установили рекорд КХЛ «Локомотив» переиграл «Нефтехимик» в матче КХЛ ЦСКА проиграл «Автомобилисту» в матче КХЛ «Локомотив» неожиданно уступил «Витязю» в матче КХЛ Соболенко отдала только один гейм сопернице на старте Australian Open «Металлург» легко разобрался со «Спартаком» в КХЛ Селиваненко: Не понимаю удивления тому, что у Рублёва в первом круге выдался такой упорный матч Большунов выиграл скиатлон на пятом этапе Кубка России Ольховский объяснил, как Рублёв вырвал победу у 78-й ракетки мира в первом круге Australian Open «Адмирал» дома уверенно расправился с «Сибирью»
Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 17 Января
11:44 · Россия. Мелбет-Первая лига
Горлов — о перспективах «Торпедо»: «Было очевидно, что попадём в четвёрку, а что будет сейчас — не знаю»
11:14 · Россия. Мелбет-Первая лига
Экс-тренер «Спартака» возглавил «Торпедо» официально
10:18 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Торпедо» назначило нового президента клуба официально
10:17 · Россия. Мелбет-Первая лига
Горлов: «Полон энергии и открыт для предложений»
10:06 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Химки» сделали предложение о покупке Дорни Ромеро
09:48 · Россия. Мелбет-Первая лига
Горлов: «Никаких обид на «Торпедо» нет»
16 Января
20:28 · Россия. Мелбет-Первая лига
Горлов покинул пост главного тренера «Торпедо» официально
19:37 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» подтвердило аренду Зазвонкина в новороссийский «Черноморец» официально
19:11 · Россия. Мелбет-Первая лига
Московское «Торпедо» может подписать голкипера «Уфы»
18:46 · Россия. Премьер-лига
Игрок московского «Динамо» в шаге от перехода в «Черноморец»
17:25 · Россия. Премьер-лига
Василенко: «Находясь в Грузии, понял, что нет никаких проблем»
17:18 · Россия. Премьер-лига
Зуев вернулся из Сербии в Россию официально
17:14 · Россия. Премьер-лига
Василенко рассказал, почему решил тренировать грузинский клуб
17:10 · Россия. Премьер-лига
Василенко возглавил команду из Грузии официально
13:55 · Россия. Мелбет-Первая лига
Кокорин может вернуться в Россию 1
Все новости
Рекомендуем