Московское «Торпедо» отрапортовало о назначении нового главного тренера. Им стал 57-летний белорусский специалист Олег Кононов, известный в чемпионате России по работе в столичном «Спартаке». Трудовой договор рассчитан на два с половиной года.

«Приветствуем Олега Георгиевича и желаем успешной работы!» - говорится в сообщении клуба.

Кононов стал третьим наставником «Торпедо» по ходу нынешнего сезона. Ранее командой руководили испанец Пеп Клотет и Артём Горлов.

После 20 туров Мелбет-Первой лиги «автозаводцы» набрали 27 баллов. Московская команда располагается на восьмой строчке в турнирной таблице.