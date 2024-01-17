В столичном «Торпедо» назначили нового президента клуба. Как информирует пресс-служба, этот пост занял Александр Волнушкин, который ранее входил в наблюдательный совет подмосковных «Химок». У руля клуба он сменил Ярослава Савина.

Ранее было объявлено об отставке Артёма Горлова с поста наставника команды. Новым главным тренером, если верить СМИ, станет экс-рулевой московского «Спартака» Олег Кононов.

После 20 туров Мелбет-Первой лиги «автозаводцы» с 27 баллами занимают восьмое место в турнирной таблице. Московский коллектив отстает от лидирующего «Динамо» (Махачкала) на десять очков.