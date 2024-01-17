Горлов: «Полон энергии и открыт для предложений»

Бывший главный тренер «Торпедо» Артём Горлов сообщил, что открыт для новых предложений и не планирует приостанавливать свою карьеру.

«Никаких пауз не планирую, наоборот, мы активно готовились к сборам с предыдущим руководством и моим тренерским штабом. Поэтому полон энергии и открыт для предложений», – цитирует Горлова «Матч ТВ».

Напомним, Горлов возглавлял «Торпедо» с октября 2023 по январь 2024 года. Ранее 36-летний специалист работал в нижегородском «Пари НН».

После 20 туров Мелбет-Первой лиги «Торпедо» занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 27 набранных очков.