Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

«Химки» сделали предложение о покупке Дорни Ромеро

17 Января 2024 • 10:06 Комментировать
Химки
...
Тюмень
03.03 18:00

«Химки» сделали предложение о покупке нападающего «Олвейс Реди» Дорни Ромеро.

По информации Metaratings, в Ромеро подмосковный клуб видит замену Йорди Рейне, которого ранее «Химки» пытались подписать из «Торпедо».

В прошлом сезоне Ромеро провёл за «Олвейс Реди» 46 матчей, в которых забил 29 голов и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего доминиканца в 900 тысяч евро.

После 20 туров Мелбет-Первой лиги «Химки» занимают второе место в турнирной таблице, отставая от первого махачкалинского «Динамо» на одно очко. Свой первый матч во второй части сезона «красно-чёрные» проведут 3 марта против «Тюмени».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Химки трансферы футбола - зима 2024 Дорни Ромеро Олвейс Реди ещё теги

Новости по матчу

15 Января
16:28
Миодраг Йованович объяснил, почему отказывал другим клубам и оставался в «Химках»
04 Января
12:16
«Химки» узнали своих соперников на турецких сборах
28 Декабря
12:21
Гогниев рассказал, чего ему не хватило в «Химках»
11:17
Гогниев: «Для меня главный итог года — это неудачный опыт в «Химках»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ХИМКИ ТЮМЕНЬ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Стало известно, что Левандовски сказал Винисиусу перед пенальти Месси отказался посещать церемонию награждения лучшего игрока года — известна причина Винисиус ответил на вопрос о трансферах Мбаппе и Холанна в «Реал» Роналду выложил пост после победы Месси в номинации The Best Азар объяснил, почему Роналду сейчас лучше Месси ​Не Месси: Журналисты узнали, кто выиграл приз игроку года от ФИФА Двум клубам АПЛ грозит снятие очков Вальверде: «Хочу отдать должное игрокам «Барселоны» за их поведение после поражения» Отец Холанна ответил, перейдёт ли Эрлинг в «Реал» «Барселона» выбрала экстренную замену Хави
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 Хет-трик Винисиуса и удаление Араухо: «Реал» разорвал «Барселону», завоевав Суперкубок Испании «Барселона» затратила минимум усилий на «Осасуну» и в финале Суперкубка Испании сыграет против вымотанного «Реала» «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 Месси признан лучшим игроком ФИФА в 2023 году Игрок «Барселоны» – о Винисиусе: «Пусть только подойдёт ко мне, я его сломаю» ​Это позорище: За что Месси признали лучшим игроком года Россию могут допустить к международным соревнованиям в следующем сезоне «Рома» уволила Моуринью «Манчестер Сити» выжал на 90-й минуте волевую победу над «Ньюкаслом»
«Торпедо» победило «Металлург», команды установили рекорд КХЛ «Локомотив» переиграл «Нефтехимик» в матче КХЛ ЦСКА проиграл «Автомобилисту» в матче КХЛ «Локомотив» неожиданно уступил «Витязю» в матче КХЛ Соболенко отдала только один гейм сопернице на старте Australian Open «Металлург» легко разобрался со «Спартаком» в КХЛ Селиваненко: Не понимаю удивления тому, что у Рублёва в первом круге выдался такой упорный матч Большунов выиграл скиатлон на пятом этапе Кубка России Ольховский объяснил, как Рублёв вырвал победу у 78-й ракетки мира в первом круге Australian Open «Адмирал» дома уверенно расправился с «Сибирью»
Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 17 Января
10:18 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Торпедо» назначило нового президента клуба официально
10:17 · Россия. Мелбет-Первая лига
Горлов: «Полон энергии и открыт для предложений»
10:06 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Химки» сделали предложение о покупке Дорни Ромеро
09:48 · Россия. Мелбет-Первая лига
Горлов: «Никаких обид на «Торпедо» нет»
16 Января
20:28 · Россия. Мелбет-Первая лига
Горлов покинул пост главного тренера «Торпедо» официально
19:37 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» подтвердило аренду Зазвонкина в новороссийский «Черноморец» официально
19:11 · Россия. Мелбет-Первая лига
Московское «Торпедо» может подписать голкипера «Уфы»
18:46 · Россия. Премьер-лига
Игрок московского «Динамо» в шаге от перехода в «Черноморец»
17:25 · Россия. Премьер-лига
Василенко: «Находясь в Грузии, понял, что нет никаких проблем»
17:18 · Россия. Премьер-лига
Зуев вернулся из Сербии в Россию официально
17:14 · Россия. Премьер-лига
Василенко рассказал, почему решил тренировать грузинский клуб
17:10 · Россия. Премьер-лига
Василенко возглавил команду из Грузии официально
13:55 · Россия. Мелбет-Первая лига
Кокорин может вернуться в Россию 1
13:48 · Россия. Мелбет-Первая лига
Газизов высказался о возможном трансфере Урунова в «Динамо»
13:23 · Россия. Мелбет-Первая лига
Газизов - о цели «Динамо» выйти в РПЛ: «Другого пути нет»
Все новости
Рекомендуем