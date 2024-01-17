«Химки» сделали предложение о покупке Дорни Ромеро

«Химки» сделали предложение о покупке нападающего «Олвейс Реди» Дорни Ромеро.

По информации Metaratings, в Ромеро подмосковный клуб видит замену Йорди Рейне, которого ранее «Химки» пытались подписать из «Торпедо».

В прошлом сезоне Ромеро провёл за «Олвейс Реди» 46 матчей, в которых забил 29 голов и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего доминиканца в 900 тысяч евро.

После 20 туров Мелбет-Первой лиги «Химки» занимают второе место в турнирной таблице, отставая от первого махачкалинского «Динамо» на одно очко. Свой первый матч во второй части сезона «красно-чёрные» проведут 3 марта против «Тюмени».