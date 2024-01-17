Горлов: «Никаких обид на «Торпедо» нет»

Бывший главный тренер «Торпедо» Артём Горлов высказался о своей отставке с поста главного тренера «автозаводцев».

По слова 36-летнего специалиста, увольнение не стало для него неожиданностью, поэтому на клуб он не обижается.

«В связи с продажей клуба в январе и приходом новых владельцев, руководителей и сотрудников моя отставка была очевидна. Обид никаких нет, наоборот, благодарен предыдущим владельцам и президенту. За месяц, что я руководил командой, удалось создать правильную атмосферу, объединить ребят, создать плацдарм для будущих побед», — цитирует Горлова «Матч ТВ».

Напомним, Горлов возглавлял «Торпедо» с октября 2023 года. Под его руководством московская команда провела восемь матчей, одержав в них две победы, потерпев два поражения и четыре раза сыграв вничью. После 20 туров Мелбет-Первой лиги «автозаводцы» расположились на восьмом месте в турнирной таблице, набрав 27 очков.