Московское «Торпедо» в соцсетях официально объявило о том, что клуб покидает главный тренер – Артём Горлов.

«Сегодняшняя тренировка стала заключительной для Артёма Горлова в «Торпедо». Он покидает команду по обоюдному согласию с клубом. Артём Сергеевич, спасибо вам за плодотворную работу и профессиональное отношение к тренировочному процессу!», - гласит сообщение клубной пресс-службы.

Ранее сообщалось, что Горлов и президент «автозаводцев» Ярослав Савин попрощались с командой.

По последним новостям, сменщиком Горлова на тренерском мостике «чёрно-белых» станет знаменитый белорусский тренер Олег Кононов.