Московское «Торпедо» может подписать голкипера «Уфы»

29-летний вратарь «Уфы» Олег Баклов может пойти на повышение и перебраться в более сильную лигу.

Так, по информации портала «РБ Спорт», в переходе Баклова заинтересован середняк текущего сезона Мелбет-Первой лиги – московское «Торпедо». Совсем скоро, по информации источника, московский клуб намерен обратиться к уфимцам по игроку с официальным предложением.

Отметим, что основным голкипером «Торпедо» в этом сезоне продолжает оставаться бывший зенитовец Егор Бабурин. Пропустил Бабурин в этом сезоне 21 мяч в 21 матче, в семи сыграл «на ноль».

Баклов в 21 матче за «Уфу» пропустил всего 10 голов в свои ворота.