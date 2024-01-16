Кокорин может вернуться в Россию

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов дал комментарий касательно потенциального трансфера нападающего Александра Кокорина, ныне выступающего в чемпионате Кипра.

«Кокорин нам точно поможет. Если решим задачу по выходу в РПЛ, то летом подумаем над этим вариантом. Возраст еще позволяет Саше двигаться вперед. Но нам сначала надо выйти в РПЛ», - приводятся слова Газизова на страницах «Спорт-Экспресса».

В нынешнем сезоне Кокорин сыграл 18 поединков за «Арис», записав на свой счет пять забитых мячей и две голевые передачи.

«Динамо» занимает первое место в Мелбет-Первой лиге, набрав 37 баллов в 20 турах.