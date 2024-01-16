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Мелбет-Первая лига

Газизов высказался о возможном трансфере Урунова в «Динамо»

16 Января 2024 • 13:48 Комментировать

Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о возможном подписании бывшего полузащитника московского «Спартака» Остона Урунова.

«Периодически общаемся, переписываемся, поздравляем друг друга. Мне кажется, уровень Урунова выше уровня нашей лиги. Поэтому сейчас мне бы не хотелось говорить на эту тему», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».

Напомним, что последним местом работы Урунова был «Навбахор», цвета которого он защищал с февраля 2023 года. В настоящий момент 23-летний футболист находится в статусе свободного агента.

«Динамо» лидирует в Мелбет-Первой лиге.

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