Газизов - о цели «Динамо» выйти в РПЛ: «Другого пути нет»

Шамиль Газизов, который занимает пост гендиректора махачкалинского «Динамо», рассказал о цели команды в нынешнем сезоне Мелбет-Первой лиги.

«Мы находимся на первом месте. Зачем сдавать позиции? Другого пути, как остаться на вершине до конца сезона, у нас просто нет. Сделаем все от себя зависящее для решения задачи», - приводятся слова руководителя на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что после 20 туров первого дивизиона «Динамо» набрало 37 баллов и находится на первой позиции в таблице. В первом матче после зимнего перерыва махачкалинцы сыграют против саратовского «Сокола».