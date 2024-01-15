В «Енисее» прокомментировали финансовое состояние клуба

Дмитрий Федосеев, генеральный директор «Енисея», прокомментировал финансовую ситуацию в красноярском клубе.

«Если попадём, то будем пробовать пробиться в РПЛ. А кто откажется от такого? Просто мы реалисты и стараемся взвешивать все за и против. Проблем с бюджетом не будет, не сомневаюсь в этом», — приводит слова «РБ Спорт».

После 20-ти туров второго по силе дивизиона России «Енисей» находится на десятом месте в турнирной таблице Первой лиги. Красноярцы выступали в Российской премьер-лиге в сезоне-2018/2019.