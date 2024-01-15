Афанасьев: Если «Торпедо» добьется успеха с Кононовым, то буду очень рад

Бывший игрок столичного «Торпедо» Андрей Афанасьев высказался о возможном назначении Олега Кононова на тренерский пост «автозаводцев».

«Могу только пожелать удачи «Торпедо». Надеюсь, что команда начнет побеждать. Если «Торпедо» добьется успеха с Кононовым, я буду очень рад», – заявил эксперт в интервью «РБ Спорт». По его мнению, предыдущие результаты Кононова в тренерской работе говорят о его высоком уровне специалиста.

После 20-ти туров Первой лиги «Торпедо» находится на восьмом месте в турнирной таблице, набрав 27 очков. Последним местом работы Олега Кононова был «Леон Сатурн».