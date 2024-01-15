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Тукманов оценил назначение Кононова в «Торпедо»

15 Января 2024 • 20:33 Комментировать

Бывший президент столичного «Торпедо» Александр Тукманов высказался о возможном назначении Олега Кононова на тренерский пост «автозаводцев».

«Назначение Кононова на пост главного тренера «Торпедо» – хорошая новость. Он профессионал своего дела, работал в разных командах, шишек набил достаточно. Кононов сможет вывести «Торпедо» в РПЛ», – приводит слова специалиста «РБ Спорт». По его мнению, на успех Кононова в новом клубе повлияет желание нынешнего руководства «автозаводцев».

Напомним, что Олег Кононов ранее руководил «Спартаком», «Краснодаром» и тульским «Арсеналом». Последним местом работы был «Леон Сатурн».

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