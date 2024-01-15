Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

«Енисей» с октября вёл переговоры с Тихоновым

15 Января 2024 • 18:22 Комментировать

Генеральный директор «Енисея» Дмитрий Федосеев поделился информацией о ходе переговоров с Андреем Тихоновым.

Ранее красноярский клуб объявил о назначении 53-летнего специалиста новым главным тренером. Контракт Тихонова с командой рассчитан до конца сезона-2025/26.

«Переговоры с Тихоновым длились с октября 2023 года, и сейчас они удачно завершились. Только с ноября месяца я стал генеральным директором, но переговоры продолжались. Все взрослые люди, у всех свои планы и пожелания», — приводит слова функционера портал «РБ Спорт».

В первой части сезона «Енисей» провел 20 матчей в рамках Мелбет-Первой лиги и ушел в отпуск на десятой строчке в турнирной таблице. В копилке команды 24 зачетных балла. Возобновление турнира состоится в начале марта.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Андрей Тихонов Енисей Дмитрий Федосеев ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«Спартак» решил судьбу Мозеса «Барселона» готовит громкий трансфер за 80 миллионов евро Стало известно, что Левандовски сказал Винисиусу перед пенальти У Бензема есть три варианта в Европе В «Реале» хорошая новость перед финалом с «Барселоной» Стало известно, куда уйдёт Модрич из «Реала» ​В Англии сорвался второй матч за день Звёздный нападающий «Реала» может перейти в «Манчестер Юнайтед» Салах, Мане или Дрогба: назван лучший африканец в истории футбола В «Боруссии» удивлены физической формой Санчо
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 Хет-трик Винисиуса и удаление Араухо: «Реал» разорвал «Барселону», завоевав Суперкубок Испании ​Холанн перейдёт в «Барселону» «Барселона» затратила минимум усилий на «Осасуну» и в финале Суперкубка Испании сыграет против вымотанного «Реала» ​Умер легендарный Беккенбауэр «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 ​«Реал» сыграет с «Атлетико»: Результаты жеребьёвки Кубка Испании Россию могут допустить к международным соревнованиям в следующем сезоне «Манчестер Сити» выжал на 90-й минуте волевую победу над «Ньюкаслом» «Реал» может продать Винисиуса - названа причина
«Локомотив» неожиданно уступил «Витязю» в матче КХЛ Соболенко отдала только один гейм сопернице на старте Australian Open «Металлург» легко разобрался со «Спартаком» в КХЛ Селиваненко: Не понимаю удивления тому, что у Рублёва в первом круге выдался такой упорный матч Большунов выиграл скиатлон на пятом этапе Кубка России Ольховский объяснил, как Рублёв вырвал победу у 78-й ракетки мира в первом круге Australian Open «Адмирал» дома уверенно расправился с «Сибирью» «Вашингтон» в волевом стиле обыграл «Рейнджерс», Кузнецов отметился ассистом «Локомотив-Кубань» неожиданно переиграл ЦСКА Касаткина проиграла Остапенко в финале турнира в Аделаиде
Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 15 Января
18:44 · Россия. Премьер-лига
Тихонов не будет приглашать в «Енисей» молодых спартаковцев
18:22 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Енисей» с октября вёл переговоры с Тихоновым
18:14 · Россия. Мелбет-Первая лига
Тульский «Арсенал» заинтересовался Зуевым
17:57 · Россия. Премьер-лига
Луценко покинул расположение «Кубани»
17:45 · Россия. Премьер-лига
«Родина» возьмёт на сборы форварда «Факела»
17:38 · Россия. Мелбет-Первая лига
Экс-игрок «Рубина» пополнил новороссийский «Черноморец» официально
17:23 · Россия. Мелбет-Первая лига
Тульский «Арсенал» не взял на сборы опытного опорника
17:16 · Россия. Мелбет-Первая лига
Президент и главный тренер «Торпедо» попрощались с командой
17:09 · Россия. Премьер-лига
В ЦСКА назвали соперников на зимних сборах, в их числе московское «Динамо» официально
16:37 · Россия. Мелбет-Первая лига
Тихонов: С удовольствием бы позвал Аленичева и Титова в «Енисей»
16:28 · Россия. Мелбет-Первая лига
Миодраг Йованович объяснил, почему отказывал другим клубам и оставался в «Химках»
13:48 · Россия. Премьер-лига
Кузнецов готов возглавить московский клуб из РПЛ или Первой лиги
13:18 · Россия. Мелбет-Первая лига
Стало известно, когда Кононов возглавит «Торпедо»
14 Января
14:36 · Россия. Мелбет-Первая лига
Тихонов рассказал, что изменилось в «Енисее» за семь лет
12:23 · Россия. Мелбет-Первая лига
Тихонов ответил, возьмёт ли Мостового в «Енисей»
Все новости
Рекомендуем