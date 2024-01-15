«Енисей» с октября вёл переговоры с Тихоновым

Генеральный директор «Енисея» Дмитрий Федосеев поделился информацией о ходе переговоров с Андреем Тихоновым.

Ранее красноярский клуб объявил о назначении 53-летнего специалиста новым главным тренером. Контракт Тихонова с командой рассчитан до конца сезона-2025/26.

«Переговоры с Тихоновым длились с октября 2023 года, и сейчас они удачно завершились. Только с ноября месяца я стал генеральным директором, но переговоры продолжались. Все взрослые люди, у всех свои планы и пожелания», — приводит слова функционера портал «РБ Спорт».

В первой части сезона «Енисей» провел 20 матчей в рамках Мелбет-Первой лиги и ушел в отпуск на десятой строчке в турнирной таблице. В копилке команды 24 зачетных балла. Возобновление турнира состоится в начале марта.