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Тульский «Арсенал» заинтересовался Зуевым

15 Января 2024 • 18:14 Комментировать

Тульский «Арсенал» заинтересовался воспитанником московского «Спартака», ныне игроком клуба «ИМТ Белград» Александром Зуевым. Об этом сообщает Сергей Ильёв в своём телеграм-канале.

По его информации, желание туляков и Александра начать сотрудничество – обоюдное. И несмотря на то, что у Зуева действующий контракт с сербским клубом, этот вопрос решаем.

Правда, пока предметных переговоров по условиям контракта экс-футболиста «Спартака», «Крыльев Советов», «Рубина» и других клубов нет.

В этом сезоне в активе Зуева 13 матчей в чемпионате Сербии, в них он отличился всего лишь одной голевой передачей.

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