Новороссийский «Черноморец» пополнился бывшим игроком казанского «Рубина» Мераби Уридией. Об этом сообщает пресс-служба южан.

Новичку новороссийцев 30 лет. С 2017 по 2023 годы он выступал за нижнекамский «Нефтехими», а в прошлом году перебрался уже в главный клуб Татарстана, «Рубин». Минувшей осенью казанский клуб расторг с нападающим контракт.

Напомним, что «Черноморец» завершил 2023 год на последнем, 18-м месте турнирной таблицы Мелбет-Первой лиги. Незадолго до паузы в первенстве на тренерском мостике команды прошла рокировка: Константина Зырянова сменил Вадим Гаранин.